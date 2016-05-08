Чебоксары, 8 мая, 2016, 09:07 — ИА Регнум. В Чувашии устанавливаются обстоятельства смерти семи человек при пожаре в Аликовском районе. Как сообщили ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев, пожар унёс жизни троих взрослых и четверых детей. Предположительно смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Ada Be Тушение пожара

Пожар произошёл сегодня, 8 мая, около 1 часа ночи в селе Русская Сорма. Горел одноэтажный бревенчатый дом. После тушения в доме обнаружены тела семи человек, все — жители Чебоксар. При пожаре погибли трое взрослых и четверо детей. По данным СУСК, скончались женщина 1981 года рождения, её сожитель и двоюродный брат (1981 и 1985 годов рождения), а также четверо детей погибших гражданских супругов — две девочки (2007 и 2008 годов рождения) и два мальчика (2009 и 2015 годов рождения).

По информации регионального СУСК, вечером 7 мая 2016 года все они приехали в деревню, где ранее проживала бабушка погибшей женщины. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, проводится тщательный осмотр места происшествия. В результате пожара полностью уничтожены жилой дом и надворные постройки, пострадали расположенные по соседству хозяйственные постройки других домов. Проверяются различные версии произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.