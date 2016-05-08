Москва, 8 мая, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором монумент «Родина-мать» в Волгограде отнесена к особо ценным объектам культурного наследия России. Документ опубликован сегодня, 8 мая, на официальном сайте правительства России.

Christiaan Triebert Родина-мать зовёт! Евгений Вучечич, Николай Никитин. 1959-1967

В распоряжении Медведева сказано, что, согласно заключению государственной историко-культурной экспертизы, скульптура «Родина-мат зовет!» отвечает критериям отнесения объектов к числу особо ценных объектов культурного наследия народов России.

«Принято решение о признании объекта культурного наследия федерального значения «Скульптура «Родина-мать зовёт!» особо ценным объектом культурного наследия народов России», — сказано в распоряжении Медведева.

Такое решение создает правовые условия для предоставления этому уникальному памятнику истории и культуры права включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, монумент «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Монумент создавали скульптор Евгений Вучетин, и инженер Николай Никитин.

Знаменитая Сталинградская битва проходила с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 в входе Великой Отечественной войны. Является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.