Егорьевск, Московская область, 8 мая, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В Московской области мужчина из карабина «Сайга» застрелил пятерых байкеров. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает телеканал RT.

Charles Knowles Дым от выстрела

По данным полиции, некий Асеев И. в районе деревни Чёлохово Егорьевского района Московской области напал на группу байкеров. В кафе между мотоциклистами и посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в перестрелку.

В Московском регионе введен план «Сирена». Полиция ищет убийцу, который передвигается на автомобиле Daewoo Nexia, предположительно, красного цвета.

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. Это мужчина 1988 года рождения, среднего роста, одетый в серые брюки, имеющий при себе рюкзак. Он может быть по-прежнему вооружен.