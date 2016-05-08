Лас-Вегас, США, 8 мая, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Мексиканский боксер Сауль Альварес победил бывшего чемпиона мира по двум версиям в весе до 63,5 кг британца Амира Хана и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. Бой состоялся сегодня, 8 мая, в американском Лас-Вегасе.

Боксёрский поединок. Густав Ребергер. 1927

Первые пять раундов инициатива была на стороне Хана. Он уверенно атаковал и быстрее перемещался. Альварес долго не мог приноровиться к сопернику. Но в шестом раунде Хан слишком увлекся и стал задерживаться на ближней дистанции больше, чем обычно. Против Альвареса, который обладает сильным ударом, это могло закончится плачевно.

Собственно, так и произошло. Сперва мексиканец мощным ударом пошатнул Хана. А в конце шестого раунда сильным ударом справа поймал британца на противоходе и отправил в нокаут.

Судья даже не стал открывать счет и присудил победу Альваресу. Хан ещё какое-то время лежал на ринге без сознания, но затем пришел в себя.

Для Альвареса это первая защита титула чемпиона WBC, который он получил в ноябре 2015 года победив по очкам Мигеля Котто.

Таким образом у Альвареса в активе 47 побед (33 из них нокаутом), 1 поражение и 1 ничья.

Для Хана это уже четвертое поражение при 31 победе (19 нокаутом).