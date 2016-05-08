Сочи, Краснодарский край, 8 мая, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ совместные российско-японские проекты по добыче и переработке углеводородов. Встреча состоялась в Сочи во время неформального визита Абэ в Россию. Об этом накануне, 7 мая, сообщила пресс-служба «Роснефти».

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Сообщается, что Сечин и Абэ отметили перспективы сотрудничества в сфере применения новейших технологий в области нефтегазодобычи и переработки, а также участие японского капитала в проектах «Роснефти» по добыче углеводородов и развитие судостроительного комплекса «Звезда».

Уточняется, что встреча состоялась 6 мая. Также во время переговоров Сечин и Абэ отметили важность поставок российской нефти в Японию. Эти поставки позволят повысить экономическую эффективность партнёрства двух стран и обеспечат энергетическую безопасность Страны Восходящего Солнца.

Напомним, ранее Абэ на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудил участие Японии в проектах в области ТЭКа «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Доля японских компаний в этих проектах составляет 30% и 22,5% соответственно.