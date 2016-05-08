Чувашия, 8 мая, 2016, 07:35 — ИА Регнум. При пожаре в частном доме в селе Русская Сорма в Чувашии погибли семь человек. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает ГКЧС республики.

Пожар. Ефим Волков. 1905

По данным спасателей, сигнал о пожаре в Аликовском районе поступил на пульт дежурного около 1:00 мск. Горел частный дом. Для тушения пожара были привлечены девять человек личного состава управления МЧС и две единицы техники.

Пламя было локализовано к 1:25 мск. Ещё через час пожар был потушен. По информации ГУ МЧС по Чувашии, при разборе завалов были обнаружены тела семи человек. Жертвами огня стали трое взрослых и четверо детей.

Причина пожара устанавливается.