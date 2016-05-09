Владивосток, 9 мая, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, участник боёв на Северо-Западном фронте и битве на Курской дуге Исаак Шимонович Ланцман, награждённый особо ценимой среди фронтовиков медалью «За отвагу», до сих пор помнит день, когда вчерашние школьники отправлялись на фронт — это было 21 сентября 1941 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Сам ветеран из Приморья попал по распределению в лыжный батальон десятиклассником, а через несколько месяцев был отправлен на курсы радиста, потом — на Северо-Западный фронт.

администрация Приморского края Парадная форма Исаака Ланцмана

«Командир 250-й стрелковой дивизии дал мне именной позывной — ЛИС, также я получил новое имя — Саша. Это было необходимостью в военных условиях для соблюдения конфиденциальности и безопасности», — рассказал Исаак Шимонович.

Впервые на поле боевого сражения, тогда ещё юноша, попал в 1942 году. Дивизия, в которой служил Исаак Ланцман, участвовала в окружении 16-й германской полевой армии в районе Демянска.

«Ни с чем невозможно сравнить состояние солдат на поле боя. Оглушающий свист пуль и грохот снарядов, постоянно летающие истребители над головой. Каждая минута может оказаться последней, — вспоминает ветеран. — Конечно, боялись. Все без исключения. Но в панику не впадали, сражались как герои — до последнего».

После успешного выполнения операции стрелковую дивизию перебросили под Орел, где готовилось сражение на Курской дуге. Здесь же ветеран получил ранение минным осколком.

«Курская дуга отличается равнинным рельефом, тяжело спрятаться. Я со своей переносной радиостанцией нашёл укрытие в кустах — это был единственный способ остаться незамеченным. Однако это меня не спасло: 11 июля 1943 года, за два дня до моего дня рождения, прямо за спиной рванул снаряд. Осколок прошёл через ступню и пятку, из сапога хлынула кровь. Я вспомнил всё, чему нас учили, перетянул бедро ремнём, чтобы остановить кровь, это меня и спасло», — отметил участник Великой Отечественной войны.

После этого было и лечение в госпитале, и работа в тылу, и 9 мая 1945 года — день, об особенности которого никто не знал заранее.

«До сих пор для меня 9 мая — самый важный день в году. Приятно, что про нас, ветеранов, помнят, ежегодно поздравляют, устраивают различные мероприятия для нас», — отметил Исаак Шимонович.

По данным администрации Приморья, сегодня в крае проживает 1 775 участников Великой Отечественной войны. В общей сложности на фронт ушло свыше 200 тысяч приморцев, 60 тысяч из которых так и не вернулись домой. В боевых действиях также принимали участие более 100 тысяч военных моряков.