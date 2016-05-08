Благовещенск, 8 мая, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Тяжелая пожароопасная обстановка сохраняется на территории Амурской области, где лесные пожары охватили уже около четырех тысяч гектаров леса, в девяти районах области. Пожарные ведут борьбу с 17 очагами возгорания. В регионе введен режим ЧС, сообщает телеканал НТВ.

Лесной пожар. Алексей Денисов-Уральский. 1910

В настоящее время к тушению огня на территории области привлечено 629 человек. Только за последние сутки оперативные пожарные службы выезжали к месту тушения огня 55 раз.

Добровольные пожарные дружины создаются в тех населенных пунктах, где существует угроза возгорания жилых домов.

Распространению огня по территории области способствует шквальный ветер. Так, в поселке Малиновка Бурейского района несколько домов сгорело после того, как на окраине поселка была подожжена трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через дорогу, и вскоре огнем было объято пять жилых домов и несколько хозяйственных построек.