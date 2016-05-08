Рим, 8 мая, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Ставшая международной общественная акция «Бессмертный полк» в столице Италии Риме собрала более трехсот человек. Другие итальянские города также откликнулись на призыв почтить память героев, принявших участие в борьбе с фашизмом в Европе. Портреты своих предков пронесли по улицам Неаполя, Милана, Венеции, Больцано и Мерано, сообщает RT.

moypolk.ru Бессмертный полк

В Риме акцию поддержали представители Россотрудничества в Италии.

Между тем граждане России готовятся выйти на самую масштабную публичную акцию в День Победы 9 Мая. Год назад с портретами дедов и прадедов на улицы городов страны вышли более 12 миллионов человек.