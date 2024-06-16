Пекин, 8 мая, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Проливные дожди, обрушившиеся на Восточный Китай, привели к еще одной трагедии. Так, в провинции Фуцзянь на строительной площадке уезда Тайнин произошел обвал грунта. В одно мгновение заживо погребенными оказались более 30 рабочих, сообщают «Вести» в воскресенье, 8 мая.

Строительная площадка

В настоящее время в провинции идет поисково-спасательная операция. Спасатели пытаются извлечь из-под завалов тела людей.

Как ранее сообщало агентство «Синьхуа», в субботу, 7 мая, более 17 часов рабочие разгребали земляные завалы, вызванные схождением оползня на участок железной дороги сообщением «Сычуань — Гуйчжоу». В ликвидации аварии были заняты около тысячи работников, которые очистили более 1300 кубических метров грязи.

Власти страны просят граждан сохранять бдительность, поскольку дожди в ближайшее время не ослабеют, и опасная ситуация в восточных провинциях будет сохраняться.