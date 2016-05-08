Париж, 8 мая, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Известный литературовед, переводчик и издатель Никита Струве скончался вечером, 7 мая, во Франции на 86-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook историк Андрей Корляков.

liveinternet.ru Никита Струве

«Сегодня вечером, 7 мая 2016 года, в возрасте 85 лет умер профессор и директор знаменитого парижского издательства YMCA-Press, Никита Алексеевич Струве, — сообщил Корляков, — человек, которому я обязан изданием всех моих книг».

Французский русист Никита Струве родился в семье русских белых эмигрантов во Франции в 1931 году — он был внуком известного русского философа, экономиста и политического деятеля — Петра Струве. Известен как глава русскоязычного издания YMCA-Press. В 1990-е годы в Москве Струве открыл издательство «Русский путь».

На счету издателя также первая в Европе публикация художественного произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».