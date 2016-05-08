Чита, 8 мая, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Трое человек получили серьезные ранения во время ДТП, произошедшего вечером субботы, 7 мая в городе Краснокаменске Забайкальского края. Подрбности аварии сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Зебра»

Как стало известно, 18-летний водитель, управлявший мотоциклом Kawasaki Ninja, на полной скорости въехал на пешеходный переход и сбил переходившего дорогу 50-летнего мужчину. В результате аварии пострадали три человека, в том числе 17-летняя пассажирка мотоцикла.

Наиболее серьезные ранения получил переходивший дорогу мужчина, у него диагностирована травма шейного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и перелом голени. Во время падения девушка также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Все пострадавшие, в том числе водитель с переломом надколенника, доставлены в больницу. Помощь им оказывают медики.

По данным полиции, на мотоцикле отсутствовали государственные регистрационные знаки.

Расследованием всех обстоятельств ДТП занимается полиция Краснокаменского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.