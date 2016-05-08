Каир, 8 мая, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Пятеро полицейских погибли от рук неизвестных в пригороде египетской столицы в ночь на воскресенье, 8 мая. Столкновение с вооруженными боевиками произошло на автодороге в Хелуане, сообщает НТВ со ссылкой на египетские СМИ.

masadry.net Каир, Египет

Как стало известно, группа правоохранителей на микроавтобусе преследовала автомобиль с нарушителями в пригороде Каира Хелуане. В момент, когда два автомобиля поравнялись друг с другом, боевики открыли по полицейским огонь на поражение. В результате атаки погибли пятеро стражей порядка. Еще двое с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

В настоящее время в пригороде Каира оцеплены несколько районов, правоохранители проводят операцию по поиску и задержанию бандитов. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее, по предварительной информации, преступники могут принадлежать к террористической группировке «Исламское государство». Об этом местным СМИ сообщили очевидцы перестрелки, по их данным, символика ИГ была замечена на автомашине стрелявших.