Пхеньян, 8 мая, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Пхеньян будет следовать принципам нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, подчеркнув, что в случае угрозы суверенитету Северной Кореи, Пхеньян оставляет за собой право ответить на вызовы «враждебных сил с ядерным оружием». Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная гонка

Северокорейский лидер выразил готовность к сотрудничеству со странами, ранее проявлявшими враждебность к КНДР. Правительство страны будет улучшать отношения со всеми странами, которые «уважают суверенитет Северной Кореи и проводят дружественную к Пхеньяну политику даже в том случае, если прежде они предпринимали в отношение страны враждебные действия.

Ким Чен Ын также заявил о том, что Пхеньян не будет использовать ядерное оружие в том случае, если суверенитету страны ничего не будет угрожать, имея в виду «агрессивные враждебные силы с ядерным оружием». Северная Корея намерена внести вклад в глобальное ядерное разоружение, «четко выполняя свои обязательства по нераспространению», и добиваться этого от других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель КНДР призвал США и Южную Корею прекратить совместные военные учения у берегов страны, поскольку правительство Северной Кореи рассматривает данные действия как акты агрессии. В случае выполнения этих условий, Пхеньян готов прекратить испытания ядерного оружия.