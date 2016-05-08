Нью-Йорк, США, 8 мая, 2016, 03:31 — ИА Регнум. Более пяти сотен участников акции «Бессмертный полк» прошли маршем по набережной Гудзона и Бэттери-парку. Конечным пунктом шествия стал мемориал воинам, погибшим во Второй мировой войне. В прошедшем 7 мая марше приняли участие потомки американских и советских воинов, сообщает RT.

Знамя Победы

Отдать дань памяти погибшим пришли и ветераны. Присоединившись к «Бессмертному полку» у мемориала, русские и американские участники войны исполнили гимны России и США и возложили цветы. Участники акции выпустили в небо над Нью-Йорком несколько сотен белых воздушных шаров, на которых были изображен символ погибших воинов, журавль.

Патриотическая акция «Бессмертный полк», «воскрешающая» участников войны с фашизмом, пройдет на территории США в течение субботы и воскресенья, 7 и 8 мая, в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле, Денвере, Сан-Франциско, Орландо, Бостоне и Хьюстоне. В России миллионы граждан выйдут на улицы с портретами победивших предков 9 мая.