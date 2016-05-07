Махачкала, 8 мая, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Проводимые сотрудниками полиции Дагестана оперативно-розыскные мероприятия в лесном массиве Хивского района закончились обстрелом правоохранителей. Укрывавшиеся в древесно-кустарниковой растительности злоумышленники обстреляли группу полицейских, после чего скрылись, сообщают «Вести» в субботу, 7 мая. Полиция ведет поиск стрелявших.

dagestan.travel Лиановый лес в Дагестане

Инцидент произошел в районе населенного пункта Чере около 07:00. В результате перестрелки никто из полицейских не пострадал. Боевиками удалось скрыться от преследователей. В районе места происшествия правоохранителями был обнаружен блиндаж с оружием и боеприпасами. Кроме оружия в блиндаже были найдены запасы продуктов и личные вещи злоумышленников.

В настоящее время район происшествия оцеплен. Идет операция по поиску и захвату бандитов.