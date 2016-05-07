Дамаск, 8 мая, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Более девяти месяцев трое представителей испанских СМИ находились в плену у боевиков, противостоящим сирийским правительственным войскам в Алеппо. Об освобождении журналистов стало известно вечером субботы, 7 мая. Ожидается, что к утру воскресенья они уже прилетят в Мадрид, сообщает ВВС.

Работник СМИ с камерой

Журналист Антонио Памплиега с коллегами прибыл в Сирию еще в прошлом году с территории Турции. Вместе с фотографом Хосе Мануэлем и оператором Анхелем Састре он вело репортажи о боевых действиях с территории Алеппо, где и была пленена вся съемочная группа. Коллеги обнаружили отсутствие группы Антонио Памплиеги 21 июля, между тем как вскоре стало известно, журналисты были взяты в плен еще 12 июля.

В настоящее время освобожденные работники СМИ находятся на пути домой в Испанию: они уже прибыли в Турцию и, предположительно, к утру 8 мая будут в Мадриде.