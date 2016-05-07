Дамаск, 8 мая, 2016, 01:32 — ИА Регнум. Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают игнорировать достигнутые при посредничестве США и России соглашения о прекращении огня на территории Сирии. Так, за прошедшие сутки, 7 мая, зафиксировано пять случаев применения оружия со стороны этой организации: три в районе Алеппо и дважды обстрелы велись в провинции Латакия. Об этом сообщается в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики от 7 мая 2016 года

Как следует из сообщения, боевики группировки «Джейш аль-Ислам», причисляющие себя к сирийской оппозиции, трижды обстреляли жилые здания Алеппо в районе Аз Загра. Кроме того, в провинции Латакии минометным обстрелам подверглись позиции регулярных войск сирийской армии. Под огнем оказались подразделения, размещенные в районе Сандрана и Акч-Баэра.

По данным Центра, террористы не прекращают попытки оттеснить правительственные войска из Алеппо. В течение прошедших суток подверглись обстрелу квартал Шейх Максуд и аэропорт Эн-Найраб. Огонь велся из РСЗО. После обстрела боевики попытались захватить Шейх Максуд, однако, встретив отпор военнослужащих сирийской армии, были вынуждены ретироваться.

На территории остальных сирийских провинций перемирие соблюдается, отмечают в российской Центре.