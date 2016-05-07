Благовещенск, 8 мая, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Пожар в селе Малиновка Бурейского района Амурской области удалось потушить лишь к 23:50 субботы, 7 мая. В настоящее время на месте происшествия проводится расследование, а с пострадавшим населением работает группа психологов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

borovichionline.ru/ Весенний пал травы

К настоящему времени от огня пострадали пять жилых домов и еще четыре хозпостройки. Для тушения пожара экстренными службами был использован самолет-амфибия Бе-200. За два рейса на горящие здания было 24 тонны воды.

Двум мужчинам понадобилась медицинская помощь: у одного из них обгорели руки, второго доставили в больницу с отравлением угарным газом. Из зоны возгорания эвакуировано 17 жителей поселка. Как сообщают «Вести», принято решение о выделении из областного бюджета по 70 тысяч рублей семьям, чье жилье пострадало в огне. Кроме того, глава Бурейского района принял решение о выплате по 25 тысяч рублей семьям с детьми и по 10 тысяч бездетным погорельцам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание жилых и хозяйственных зданий в поселке Малиновка произошло в результате весеннего пала травы. Из-за сильного ветра пламя перекинулось к домам через автомобильную дорогу.