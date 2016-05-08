Мадрид, 8 мая, 2016, 20:09 — ИА Регнум.



«Бессмертный полк» в Мадриде 8 мая 2016 года

В воскресенье, 8 мая, «Бессмертный полк» прошёл по улицам Мадрида.

В Мадриде, несмотря на плохую погоду, собралось около 200 человек — как российских соотечественников, так испанцев, которые помнят подвиг советских солдат во Второй мировой войне и хотели почтить их память.

Полк прошёл от музея Рейна София по улице Аточа до главной площади Мадрида Пласа Майор, где завершился праздничным митингом и концертом.

Люди несли в руках портреты своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне. Также были портреты испанских героев, которые после гражданской войны в Испании сражались в рядах Красной Армии.

«На протяжении последних лет во всем мире значительно усилилась клеветническая кампания, направленная на уничижение Великой Победы над нацизмом и фашизмом во Второй мировой войне. В 1945 году казалось, что победа была окончательной, но оборотень притаился под защитой некоторых правительств и вскоре дал о себе знать во многих частях мира, прикрываясь разными масками. Россияне и другие народы бывшего Советского Союза не потерпели подобного реваншизма и вышли на улицы. Люди вышли с фотографиями родных, участников той страшной войны, в знак благодарности, памяти и приверженности тем, кто героически боролся и защитил мир от нацистской чумы», — заявили организаторы шествия.

«Сегодня идет проливной дождь, и мы боялись, что люди не придут. Но люди, несмотря на всё, пришли, и была очень праздничная и дружественная атмосфера», — говорит одна из организаторов акции, Вера Родионова из Общественного движения «Суть времени». Она несла в руках портрет своей бабушки, которая сразу после окончания школы ушла на фронт и прошла связисткой всю войну.

8 мая 2016 года колонны «Бессмертного полка» прошли в Испании также по улицам Барселоны, Валенсии и Сан-Себастьяна.