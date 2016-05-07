Прага, 7 мая, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Байкеры российского мотоклуба «Ночные волки» возложили цветы и венки на могилы красноармейцев, погибших в ходе освобождения Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом, как передает НТВ, сообщил руководитель мотопробега Андрей Бобровский.

volganet.ru «Ночные волки»

По его словам, чтобы отдать дань памяти погибшим советским воинам, к российским участникам мотопробега присоединились также «друзья из РФ, Чехии, Словакии, Польши, Германии, Австрии и Казахстана».

Отметим, что в Праге не все приветливо встретили мотоциклистов из Российской Федерации. Так, на Вацлавской площади колону байкеров хотела остановить небольшая группа антироссийски настроенных людей. У некоторых из них были в руках флаги Украины, США и ЕС.

Но местные сотрудники правоохранительных органов не допустили беспорядков, и колонна байкеров двинулась по намеченному маршруту.

Прибыв на Ольшанское кладбище, которое находится в центре Праги, «Ночные волки» возложили венки и цветы к памятнику советскому воину, и почтили память 437 красноармейцев, похороненных здесь.

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