Варшава, 7 мая, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Около 250 тыс. жителей Варшавы, которые выступают против некоторых реформ правительства страны, приняли участие в совместной демонстрации Комитета в защиту демократии и оппозиции под лозунгом «Мы есть и будем в Европе». Об этом сообщает в субботу, 7 мая, Радио Свобода.

Adrian Grycuk Поляки на демонстрации

«Руки прочь от Конституции!», «Свобода, равенство, демократия!» — скандировали участники демонстрации.

Лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына на митинге заявил, что нынешнее правительство Польши хочет изменить Конституцию страны.

«И я вас спрашиваю — какой Конституции вы хотите, какого государственного устройства?, — отмечает он. — Хотите, чтобы в основном законе была запись о ведущей роли партии?! Мы на это не согласимся!».

Отметим, что в польской столице также прошла и другая акция, которую организовали сторонники правящей партии «Право и справедливость», но митинг был значительно менее массовым.

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