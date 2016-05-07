Киев, 7 мая, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Новым послом США на Украине станет Мари Йованович, которая в течение нескольких лет занимала должность главного заместителя помощника госсекретаря США в бюро по европейским и азиатским делам. Об этом сообщает украинская газета «День» со ссылкой на источники в украинском МИДе.

armenia.usembassy.gov Мари Йованович

«Она (Йованович) работала на должности помощника госсекретаря США и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы, — говорится в сообщении. — Госпожа Йованович также занимала должность посла в Армении (2008 — 2011 гг.) и Киргизии (2005 — 2008 гг.)».

По данным издания, одной из главных причин, по которой Мари Йованович отправляют в украинскую столицу, является ее опыт работы в должности замглавы миссии на Украине.

«Поэтому, ей не придется тратить много времени, чтобы разобраться в ситуации на месте», — отмечает газета.

6 мая греческая газета «Катимерини» сообщила, что новым послом США в Греции может стать Джеффри Пайетт, который на данный момент является послом США на Украине. Власти США якобы уже направили в Афины соответствующие документы.

Читайте также: СМИ: «Серого кардинала» Украины Джеффри Пайетта переводят в Грецию