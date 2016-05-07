Киев, 7 мая, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Армия Украины является одной из самых мощных на континенте. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», президент страны Петр Порошенко заявил на церемонии открытия памятника Ивану Мазепе в Полтаве.

Цитата из к/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Реж. Клод Зиди. 1999. Франция — Италия — Германия Мощная армия

«Мы научились защищать свою землю, — сказал Порошенко. — Мы создали и построили одну из наиболее мощных и точно самую патриотичную армию на континенте».

При этом глава Украины добавил, что враг осознал бесперспективность попыток прямой атаки на украинские «рубежи».

28 апреля помощник генсека ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании Совета безопасности ООН заявил, что на востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи более 3 млн человек.

«Более 3 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, в особенности вблизи линии соприкосновения и в областях вне контроля правительства», — заявил он.

Помощник генсека ООН также добавил, что общее количество погибших за время конфликта на Украине составляет около 9,3 тысячи человек, ещё около 21,4 тысячи получили ранения.

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