Москва, 7 мая, 2016, 20:13 — ИА Регнум. «Движение «Волонтеры Победы» занимается волонтерским обеспечением мероприятия. Мы готовим две с половиной тысячи человек к тому, чтобы они помогли провести мероприятие в Москве, и готовим волонтеров в других территориях. рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Першин. — Волонтеры будут обеспечивать участников шествия водой, различными раздаточными материалами, помогать направлять движение колонны. На Красной площади волонтеры будут стоять в живой цепи, помогать приглашенным на трибунах. Волонтеры будут обеспечивать отход людей после окончания шествия на Васильевском спуске. Задач достаточно много, и они имеют большой отклик среди молодежи, много ребят хотят стать частью такого большого мероприятия.

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«Это связано с тем, что история Великой Отечественной Войны касается каждой российской семьи, и не только российской, даже если говорить не только о ближнем, но и о дальнем зарубежье. И, конечно, это личная история для каждого, и мне кажется, что это прекрасный повод проявить гражданскую позицию. — завершил свой комментарий Сергей Першин.

«У нас сейчас идут много поисковых экспедиций, торжественных захоронений по их итогам. Конечно, наши ребята, представители «Поискового движения России», те, кто вернутся из экспедиций к 9 мая, будут принимать участие в мероприятиях в своих регионах.» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева. — Они это делают с честью — кроме портретов родственников несут еще и портреты тех бойцов, останки которых были найдены в ходе поисковых экспедиций.»