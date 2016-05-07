Махачкала, 7 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Группа неизвестных обстреляла сотрудники правоохранительных органов в Хивском районе Дагестана. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил источник в силовых структурах региона.

05.mvd.ru Полиция МВД Дагестана

«Утром в субботу (7 мая) неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в лесном массиве возле населенного пункта Чере, — сообщил источник. — В ходе перестрелки неизвестным удалось скрыться».

В настоящее время силовики ведут поиск членов незаконных вооруженных формирований. В районе перестрелки был обнаружен блиндаж боевиков, где находились боеприпасы, стрелковое оружие, продовольствие и вещевое имущество.

Другие подробности пока неизвестны.