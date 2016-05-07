Махачкала, 7 мая, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 7 мая в дагестанском Каспийске, завершилась со счетом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Героем встречи стал нападающий гостей Артем Дзюба, забивший единственный гол на 26-й минуте.

Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» с 52 очками поднялся на третье место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Махачкалинский «Анжи» пока расположился на последней, 16-й, строчке с 19 очками.

Чемпионат России. 27-й тур.

Анжи (Махачкала) — Зенит (Санкт-Петербург) — 0:1 (0:1).

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