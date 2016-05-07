Ереван, 7 мая, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Акция «Лента Победы: Я помню! Я горжусь» организованная Российско-Армянским Альянсом Молодежи (РААМ) прошла 7 мая в центре Еревана.

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Эта уже ставшая традиционной для Армении акция прошла в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 71-ой годовщины Победы советских войск в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Участники возложили цветов у памятника советского летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза Нелсона Степаняна, после чего активисты начали раздавать «Георгиевские ленточки» в том числе, прохожим и владельцам машин. После распространения ленточек все участники акции станцевали армянский победный танец кочари, которую Армянская Таманская 89-ая стрелковая дивизия станцевала в 1945 году после взятия Берлина у стен рейхстага.

«Для нас — армян, 9 мая не только знаменует победу в Великой Отечественной войне, но и победу в Арцахе. Так что это для нас двойной праздник», — отметил один из участников акции.