Берлин, 7 мая, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ингольштадт» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» в матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в субботу, 7 мая, в Ингольштадте, завершилась со счетом 1:2.

pixabay.com Бавария

Героем матча в составе мюнхенского клуба стал польский нападающий Роберт Левандовский, оформивший дубль. У хозяев поля отличился Моритц Хартманн.

Таким образом, за тур до завершения розыгрыша Бундеслиги идущая второй «Боруссия» (77 очков) потеряла теоретические шансы обойти в таблице мюнхенскую «Баварию» (85 очков).

Германия. Бундеслига. 33-й тур

«Ингольштадт» (Ингольштадт) — «Бавария» (Мюнхен) — 1:2.