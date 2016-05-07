Москва, 7 мая, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Криминальный авторитет по кличке Гия Гальский задержан в Москве, сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

Цитата из к/ф «Беспредел». Реж. Игорь Гостев. 1989. СССР Воры в законе

«На северо-западе Москвы задержан 36-летний уроженец ближнего зарубежья по прозвищу Гия Гальский, причисляющий себя к категории «воров в законе», — уточнили в ведомстве.

В управлении МВД добавили, что мужчина находился в стране нелегально и после задержания был доставлен в отдел полиции по району Щукино.

Хорошевский районный суд признал 36-летнего уроженца Абхазии виновным в совершении административного правонарушения.

«Было принято решение о привлечении задержанного к административному наказанию в виде штрафа и выдворению из страны», — отметили в управления МВД.