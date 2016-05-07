Киев, 7 мая, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в поддержку главы Закарпатья Геннадия Москаля в борьбе с контрабандистами, допустил курьезную оговорку. Видео с мероприятия на YouTube опубликовал «24 канал».

Оговорка по Фрейду

Глава украинского правительства в ходе своей речи пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы положить конец воровству и контрабанде на украинской границе. При этом вместо слова «покласти» («положить») Гройсман сказал «покрасти» («украсть»), но быстро исправился.

В итоге фраза украинского политика приобрела весьма пикантный смысл.

«Все буду делать для того, чтобы «красть…» положить конец тому, что происходит сегодня на государственных границах», — сказал Гройсман.