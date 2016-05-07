Киев, 7 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия памятника гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе в парке Соборной площади в Полтаве, передает «Украина.ру».

Густав Олаф Цедерстрем. Карл XII и Мазепа после Полтавской битвы. 1878

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«Увековечить Ивана Степановича в Полтаве пытались с середины прошлого десятилетия, — отметил Порошенко. — Но даже готовую скульптуру не удавалось установить. Жалкая попытка ее взорвать — как будто последняя конвульсия «пятой колонны» на территории Полтавской области».

При этом глава Украины добавил, что Мазепа является символом «украинского сопротивления России, флагом нашего движения за независимость». Порошенко считает, что открытие памятника позволит восстановить «историческую правду». Глава Украины также поблагодарил общину Полтавы за то, что она таки приняла решение открыть памятник.

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