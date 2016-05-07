Киев, 7 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Власти Украины не позволят «пятым колоннам», действующим в интересах других государств, дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на церемонии открытия памятника Ивану Мазепе в Полтаве, которую транслировал телеканал «112 Украина».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Всюду враги!

«Политики должны время от времени брать уроки истории — на настоящее и на будущее, — говорит украинский лидер. — Еще раз подчеркиваю: недостаток единства неоднократно становился для Украины роковым. Это более чем очевидный вывод как из событий начала XVIII, так и XX века».

При этом Порошенко добавил, что «враг» понял бесперспективность попыток прямой атаки на рубежи Украины, поэтому принял на вооружение тактику «финансирования, поддержки «пятых колонн».

«Некоторые (политики) уже настолько увлеклись внутренней борьбой, что не хотят ни видеть, ни слышать, что же творится на наших внешних границах», — сказал президент Украины.

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