Бишкек, 7 мая, 2016, 16:57 — ИА Регнум. На побережье озера Иссык-Куль в Киргизии состоялась торжественная церемония открытия летнего туристического сезона. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 мая, сообщила пресс-служба правительства Киргизской Республики.

Қайырқан Әсем Иссык-Куль

Участие в мероприятиях, приуроченных к открытию турсезона, приняли вице-премьер-министр Гульмира Кудайбердиева, губернатор Иссык-Кульской области Асхат Акибаев, директор Департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Азамат Джаманкулов, представители 39 туроператоров из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также 70 киргизских пансионатов и санаториев.

Отмечается, что в целях укрепления и развития сотрудничества между Киргизией и другими государствами были организованы туристическая выставка-ярмарка «Issyk-Kul ITF 2016», церемония награждения «Issyk-Kul awards» конкурс для киргизстанских курортных учреждений, в котором пансионаты представляют программу, рассказывающую о культурных особенностях и традициях стран ближнего и дальнего зарубежья.

Власти Киргизии, помимо пляжного, также намерены более плотно заняться продвижением религиозного, исторического и альпинистского туризма, пишет газета «Вечерний Бишкек».

По словам полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Асхата Акибаева, удачное географическое положение и историческое прошлое этой среднеазиатской страны позволили сохранить наследие всех культурных эпох человеческой цивилизации.

«Мы хотим развить именно религиозный туризм. Есть версия, что на Иссык-Куле находятся мощи Святого Матфея. У нас также есть озеро Матфея и предположительная карта, которую Ватикан пока не признает, но и не опровергает. В плане исторического туризма в этом году — в Год истории и культуры — мы решили создать комплексные мероприятия. Все сакральные места, например, камни Темирлана, сакско-тюркские и многие другие захоронения будут изучены. В Кыргызстане очень сильно развивается альпинистский туризм. Самые привлекательные пики в Евразии находится у нас — это Хан-Тенгри и Дыйкан. И восхождение именно на эти пики дает звание «Снежного барса», — пояснил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители киргизского правительства неоднократно заявляли о том, что в стране есть практически все для развития курортно-рекреационного и активно-приключенческого видов туризма, а также отмечали, что международный туризм приносит около четверти доходов от экспорта Киргизии.