Севастополь, 7 мая, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Бывший спикер законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый задекларировал 96,955 млн рублей доходов, полученных им в 2015 году, Это в шесть раз больше, чем в 2014 году (15,257 млн рублей). Сведения декларации опубликованы на сайте законодательного органа, передает сегодня, 7 мая, корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Алексей Чалый

Согласно документу, Чалый не имеет автомобиля, но владеет жилым домом с хозяйственными постройками 111,1 кв. м и квартирой 40 кв. м, в его пользовании также находится квартира 111,4 кв. м.

Далее в топ депутатов с высоким доходом попали Сергей Кажанов с 3,478 млн рублей годового дохода и Юрий Круглов с 3,409 млн рублей. Примерно одинаковый доход — около двух миллионов рублей — задекларировали депутаты, работающие в ЗакСобрании на профессиональной платной основе.

Среди членов семей депутатов по величине доходов лидирует жена Алексея Чалого с доходом в 9,878 млн рублей. Она владеет земельным участком, садовым домом и тремя квартирами, тремя автомобилями.

Добавим, что заксобрание Севастополя было избрано в единый день голосования в сентябре 2014 года. Во фракцию «ЕдРо» входят 22 депутата из 24, двое являются членами ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, губернатор Севастополя Сергей Меняйло задекларировал 4,097 млн рублей в 2015 году. Доходы губернатора Севастополя в 2015 году выросли в три раза.