Москва, 7 мая, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Хоккейная сборная Казахстана победила в серии буллитов сборную Швейцарии со счетом 3:2 в матче чемпионата мира. Игра прошла сегодня в Москве в ВИБ ледовом дворце.

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Счет в игре открыли швейцарцы на 15-й минуте игры. Отличился Самюэль Вальсер. Казахстанцы отыгрались уже на 31-й минуте — шайбу забил Роман Савченко.

Затем казахстанцы ушли в отрыв при помощи Романа Старченко на 51-й минуте. Но швейцарцы собрались и Денис Холленштайн на 53-й минуте сравнял счет.

Решающий буллит реализовал Найдджел Доус и победа досталась Казахстану.

Это победа стала для казахстанской сборной первой победой в высшем дивизионе чемпионатов мира за последние 10 лет.

Впереди у сборной Казахстана игра против сборной России. Свою первую игра на домашнем чемпионате мира российские хоккеисты проиграли всухую сборной Чехии со счетом 3:0.