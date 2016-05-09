Оренбург, 9 мая, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Оренбурге огромной колонной двигался «Бессмертный полк» несколько километров по одной из главных магистралей города — проспекту Победы: мимо мемориала «Вечный огонь», Дома памяти. Тысячи людей пришли на главный проспект Оренбурга, чтобы поддержать участников и разделить с ними радость и скорбь этого дня.

Возглавили колонну духовой оркестр и учащиеся Президентского кадетского училища. В рядах «Бессмертного полка» прошли горожане — дети, внуки и правнуки тех, кто прошел дорогами войны.

Как показывает практика, не все участники шествия проходят регистрацию, а процедура не является обязательной. Поэтому реальное число людей в колонне превышает количество прошедших процедуру регистрации. Так, в 2015 году регистрацию прошли 3 тыс. человек, а в шествии участвовало в четыре раза больше. В этом году число участников превысило 30 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции.

Многие участвуют в мероприятии первый раз. Так, Николай говорит, что у него в Великой Отечественной войне участвовали отец и мать. Они познакомились на фронте, после войны приехали в Оренбургскую область, где и прожили до конца своих дней, воспитав четверых сыновей.

Елена с мужем и детьми второй раз участвует в шествии. Она отмечает дух единения всех людей в колонне и тех, которая стоит на обочинах, наблюдая за движением огромной волны с портретами фронтовиков и тружеников тыла: «Все это трогательно! Все мы испытываем чувства благодарности прабабушкам и прадедушкам за Победу и мир, в котором живем мы и наши дети».

В колонне шествия пели песни военных лет. Впервые в рамках «Бессмертного полка» прошел театрализованный флешмоб «Профсоюзы — фронту!». Активисты и ветераны Федерации профсоюзов Оренбургской области на тематической площадке вдоль шествия колонны «Бессмертного полка» развернули популярные агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны.

«Плакатное искусство в годы войны поддерживало не только боевой дух фронтовиков, но и трудовой настрой тыловиков, чью основную часть составляли женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин у станка, за рулем трактора, за штурвалом комбайна. Многие плакаты затрагивали темы трудовой дисциплины, поддержку сельского хозяйства», — сказал пресс-секретарь Федерации профсоюзов Оренбургской области Сергей Шкерин.

Он также отметил, что в День Победы оренбуржцы могут окунуться в атмосферу тех лет, услышать трудовые лозунги. Уникальный синтез театрализованной постановки с использованием профессиональной озвучки перенес зрителей в 1941—1945 годы. А плакаты ярко демонстрируют и раскрывают вклад трудового населения страны в победу над фашистской Германией.

Добавим, что в этот раз Оренбург станет свидетелем двух шествий «Бессмертного полка». Второе состоится в 19:00. Дело в том, что не все горожане знали о том, что время шествия перенесли с 19:00 на 15:00, и они придут именно вечером. Организаторы «Бессмертного полка» решили дать и им возможность пройти с портретами своих родственников.

Напомним, в 2015 году колонны «Бессмертного полка» прошли в 28 муниципалитетах Оренбургской области. На улицы городов и районов с портретами фронтовиков вышли более 40 тысяч оренбуржцев. В Оренбурге участниками шествия стали более 12 тыс. человек.