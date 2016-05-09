Оренбург, 9 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Оренбурге на 14:15 местного времени (12:15 мск) у мемориала «Вечный огонь» начинается формирование колонны «Бессмертного полка», которая проследует по пр. Победы до площадки у водонапорной башни на перекрестке с улицей Рыбаковской. Начало акции запланировано на 15:00 местного времени, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Стоит отметить, первоначально акцию планировали начать в 19:00, как и в 2015 году. Однако впоследствии принято решение проводить мероприятие одновременно с другими муниципальными образованиями. Кроме того, некоторые горожане признались организаторам, что вечернее время оказалось не очень удобным, поэтому многие активные граждане не смогли принять участие в шествии в 2015 году.

Масштабная акция «Бессмертный полк» состоится в Оренбуржье уже в третий раз. Шествие в память о воинах Великой Отечественной войны, ушедших на фронт из Оренбургской области, вновь соберет тысячи жителей региона. В 2015 году участие в этой самой массовой акции только в областном центре, по уточненным данным, приняло около 12 тысяч оренбуржцев. По прогнозам редакции «Оренбуржье», в этом году участников будет еще больше.

Огромная колонна благодарных потомков с портретами своих родственников — солдат и офицеров, тружеников тыла и партизан, блокадников и узников фашистских концлагерей пройдет строем несколько километров по одной из главных магистралей Оренбурга.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в редакции издания «Оренбуржье» (организаторы акции в Оренбурге), на 4 мая 2016 года об участии в акции уже заявили около 5 тысяч человек.

Напомним, в 2015 году, в 70-летний юбилей Победы, акция официально стала общероссийской. «Бессмертный полк» прошагал в 600 городах и населенных пунктах России и мира, в том числе, в Берлине. В Оренбургской области акцию, организованную редакцией газеты «Оренбуржье», поддержали губернатор, правительство региона и администрация города Оренбурга. Колонны «Бессмертного полка» прошли в 28 муниципалитетах области. На улицы городов и районов с портретами фронтовиков в этот день вышли более 40 тысяч оренбуржцев.