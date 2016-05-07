Москва, 7 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Информация об экстренной госпитализации знаменитого российского художника Ильи Глазунова не соответствует действительности. Такое заявление сделал сегодня, 7 мая, агентству ТАСС проректор Академии Глазунова Николай Сидоров.

Vladimir OKC Российская академия живописи, ваяния и зодчества

Напомним, сегодня появилась информация, что Глазунов в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из московских клиник. Сообщалось, что обострилась хроническая болезнь Глазунова, которой он страдает последние годы.

«Это информация похожа на бред. Я вчера общался с Ильей Сергеевичем, он был бодр, на здоровье не жаловался», — заявил Сидоров.

В справочной службе скорой помощи не подтвердили информацию о госпитализации Глазунова.

Напомним, Илья Глазунов — ректор Всероссийской Академии живописи, ваяния и зодчества, которую он сам основал. Родился художник в 1930 году в Ленинграде. Глазунов является академиком РАХ, народным художником СССР, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».