Тбилиси, 7 мая, 2016, 15:45 — ИА Регнум. МИД Грузии откликнулся на комментарий российского внешнеполитического ведомства относительно грузино-американских учений «Достойный партнер» специальным заявлением, в котором разъяснил, что Грузия является независимым государством и имеет право проводить на своей территории любые учения. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Сам себе хозяин

Кроме того, Грузия как суверенное государство имеет право самостоятельно определять своих партнеров в военной сфере и формы сотрудничества с ними, отметили в министерстве. «Как заранее заявили грузинская и американская стороны, в запланированных в Вазиани учениях примут участие военнослужащие Грузии, Соединенных Штатов Америки и Великобритании со своим вооружением и боевой техникой. Цель учений — улучшение готовности грузинского подразделения к участию в Силах быстрого реагирования НАТО (NRF), повышение совместимости с воинскими подразделениями партнерских стран», — поясняют во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Грузии заверяет, что эти учения, как и прошедшие в 2015 году аналогичные маневры, не направлены против кого бы то ни было. «Подобными учениями Грузия углубляет сотрудничество с партнерами в сфере военных учений и образования, что важно для повышения обороноспособности страны», — сказано в заявлении.

Официальный Тбилиси подчеркивает, что сохранение стабильности в Кавказском регионе прежде всего входит в интересы самой Грузии. «Наша неоднократно высказанная позиция и цель — все существующие в регионе конфликты урегулировать мирным путем», — говорится в заявлении.

В официальном комментарии в связи с грузино-американскими учениями МИД России расценил «столь последовательное «освоение» натовскими военными грузинской территории как провокационный шаг, нацеленный на сознательное раскачивание военно-политической обстановки в Закавказском регионе».