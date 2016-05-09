Пермь, 9 мая, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Перми акция-шествие «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года состоялась уже в четвертый раз и, как всегда, стала масштабной. Она объединила порядка 35 тысяч человек — в семь раз больше, чем на самой первой акции.

«Бессмертный полк» в Перми

Люди с фотографиями родственников-героев Великой Отечественной войны собирались к 10:00 местного времени (08:00 мск) на Комсомольском проспекте (между улицами Революции и Краснова) с двух его сторон. В этом году участие в шествии предельно упростили. Людей приглашали на акцию без регистрации. Они могли приходить не только со штендерами, но и просто с фотографиями, а если они не сохранились — с именами и фамилиями участников Великой Отечественной войны, написанными на листах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственное, что запретили организаторы — символика любых партий и предприятий. Координатор движения «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова так прокомментировала такое решение. «Это не имиджевая площадка. Это одна страна и один полк. В этот день мы все несём на своих руках своих родных и близких. И это их парад Победы», — пояснила она.

Встроиться в колонну по ходу ее движения было невозможно в связи с действующим оцеплением по маршруту. Об этом организаторы шествия заранее предупредили пермяков. Колонна «Бессмертного полка» проследовала через центральную площадь вслед за военной техникой до Театра-Театра. Завершилась акция минутой молчания.

Напомним, что в 2016 году акция «Бессмертный полк» состоялась в Перми уже в четвертый раз. В 2013 к шествию присоединилось около 5 тысяч человек, в 2014 — более 12 тысяч, в 2015 году количество участников акции по уточненным данным превысило 30 тысяч человек.

Отметим, что к шествию в 2015 году присоединились не только пермяки, но и приехавшие на праздник гости города. Так, в юбилейный год Победы в колонне «Бессмертного полка» в Перми прошел народный артист России Олег Газманов.

Иллюстрации: стоп-кадры t7-inform.ru