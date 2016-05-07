Жуковский, Московская область, 7 мая, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Марии Анисимовне Сердюк исполнилось всего 18 лет, когда грянула Великая Отечественная война, разрушив ее мечты о семье, мирной жизни и труде на благо Родины. Сейчас ветерану 94 года, и она поделилась своими воспоминаниями о трудностях и надеждах военных лет с корреспондентом ИА REGNUM.

Курская битва.1943

ИА REGNUM: Мария Анисимовна, каким для Вас было утро 22 июня 1941 года?

Я в это время жила в Жуковском и работала табельщицей — мы строили теплоцентрали и большие аэродромы возле Раменского. 22 июня у меня должно было состояться свидание с молодым человеком в Москве. Я встала в 4 часа утра, собралась, и вот в четыре часа с минутами неожиданно заговорил репродуктор. Выступал Молотов, и я слышала как у него зубы о стакан стучали, и он объявил о войне. Конечно, никакого свидания не состоялось — надо было вставать в очереди в магазины. Так встретила я первый день войны.

ИА REGNUM: Что вы почувствовали, узнав о нападении на Советский союз?

Настроение у всех людей, конечно, испортилось. Мне стало страшно, хоть я и не знала, что такое война, но люди старшего возраста говорили, что это — ужасное испытание для людей и плохо с питанием будет. Вот всё и стали в магазинах разбирать. Тяжелое настроение было. А через некоторое время были организованы курсы медицинских сестер. Я их закончила и стала работать в госпитале.

ИА REGNUM: Вы стали медицинской сестрой? Почему Ваш выбор пал именно на эту профессию?

Я пошла на эти курсы потому, что надо было карточку получить продовольственную, а это был один из вариантов. Я училась хорошо, закончила курсы, работала в госпитале, а потом мне пришла повестка из военкомата. 5 мая 1942 года я пришла в воинскую часть. Это был 208 отдельный линейный батальон связи 13-ой армии. Меня сразу направили в санчасть как третьего инструктора. И я стала там работать. Батальон располагался недалеко от города Ливны. Это Липецкая область, Старый Оскол — в этих краях.

ИА REGNUM: Насколько тяжело вам приходилось?

Конечно, было очень тяжело. По своему физическому состоянию, я на задания вместе с бойцами выезжала. Бойцы связь тянули с катушками, а я со своей этой сумкой санитарной 16-килограммовой ходила.

ИА REGNUM: Расскажите о своем «боевом крещении»

Оно было через месяц после того, как я в часть пришла. Дали задание бойцам дать связь в Ливнах. Нас бомбили тогда 4 часа. Нас засыпало в погребе, ведь когда бомбежка началась, мы там укрылись, а там уже и люди с детьми были. Кто-то видел, что я бежала за бойцами. Одна бомба разорвалась у входа в погреб. Люди стали от пыли и без воздуха задыхаться. Хорошо, что бомбежка кончилась и кто-то вспомнил, что видел, как я в погреб с бойцами заходила и нас откопали. Все живы остались, но от города ничего не осталось… Одни развалины… Мне бы хотелось съездить туда, но я старая стала… 94-й год идет.

ИА REGNUM: Какой, на Ваш взгляд, был самый тяжелый момент войны?

Для меня самым тяжелым моментом войны была битва на Курской дуге. Ведь битва началась 5 июля 1943 года, а закончилась 23 августа 1943 года! 50 дней шло это сражение! Людей там погибло такое количество, что окопы, все переходы были забиты трупами наших бойцов и немцев. Там вся земля пропитана кровью. Об этом событии очень хорошо написал Евгений Долматовский:

И снова лезут. И опять.

На танке танк, на трупе труп,

И надо биться, жить, стрелять,

Стирая пену с черных губ.

Гремели в долах и лесах

Бои с зари и до зари. Орел и Курск — как на весах,

А посредине — Поныри.

Самое трудное было раненых транспортировать. Не знаю, как я осталась там жива…

ИА REGNUM: Что помогало выстоять в тяжелое время?

Настроение всегда было такое, что мы бьемся в врагом! У нас в части было больше 20 национальностей! Дружба была! Последним делились!

ИА REGNUM: Как и где Вы встретили День Победы?

Уже 8 мая 1945 года ночью мы знали, что Жуков на переговорах и что уже подписали договор, а утром все выбежали, стреляли, пели песни, танцевали, радовались и знали, что мы тоже в этом участвовали. Это такая радость была. Для меня это случилось на границе между Чехословакией и Германией. Было так тепло!

ИА REGNUM: Как сложилась ваша жизнь после войны?

После войны — в конце 1945 года я вышла замуж. Жили хорошо, но жили с мамой и братом в 14 метрах, а потом я поступила работать в 1951 году, когда дочка подросла, на Раменский приборостроительный забор. Меня взяли в цех. Потом сдала экзамены в вечернее отделение института, закончила филиал МАТИ в 1960 году. Потом я пошла в Горком работать. Потом пришел возраст пенсионный. В 1979 я ушла на пенсию.

ИА REGNUM: Как Вы живете сейчас — в современной России?

Я похоронила всех своих дорогих людей: маму, мужа, дочь, брата. Теперь я живу одна. Мне трудно иногда бывает. Родственники у меня живут далеко, да я и сама и не еду туда.

ИА REGNUM: Что бы вы хотели сказать сегодняшней молодежи? Что бы им пожелали?

Я бы хотела молодежи пожелать, чтобы они берегли нашу Россию, раз уж не сберегли Советский Союз. Лучше России страны нигде нет. Когда мы возвращались из Германии в 1945 году и пришли на границу, мы свою землю целовали. Лучше нашей земли нету! Надо всем учиться, работать и думать о том, как сохранить нашу великую страну!