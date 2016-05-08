Москва, 8 мая, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Николай Николаевич Викторов родился 20 марта 1925 года. Участвовал в Висло-Одерской операции, в освобождении Данцига и в штурме Кенинсберга. В этом году ветерану исполнился 91 год. Несмотря на свой возраст, он часто выступает 9 мая, рассказывает о ходе Великой Отечественной войны. Своими воспоминаниями он поделился и с корреспондентами ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Николай Николаевич Викторов — ветеран Великой Отечественной войны

«Я попал на 2-й Белорусский фронт в 1944 году. В начале наш дивизион двигался во втором эшелоне фронта, а в конце января мы стали приближаться к линии фронта. Командир батареи поставил задачу установить орудия, и меня направил на разведку узнать, где мы находимся. Мы с одним солдатом прошли лесом и заметили немецких солдат вдалеке. Я сразу доложил нашим, что там немцы. Только я это сказал, как немцы обнаружили наше орудие, и открыли сильный минометный огонь. Хорошо, что мы вырыли окопчики и, прижавшись друг к другу, лежали какое-то время. Со мной, я помню, лежал какой-то пожилой наводчик, старичок. Он все рассказывал о своей семье и молился, молился. Потом это налет прекратился, и мы тронулись дальше.

Прошли какое-то расстояние и приблизились к одному хутору. Там установили орудия. И вот темнело. Мы расположились в домике. Ночью услышали стрельбу наших орудий и выбежали. Стрельба велась в темноте. Целей не было видно. Каждый стрелял, не видя ничего. Немцев мы тогда не пропустили через свой участок. Меня ранило тремя осколками в шею и я попал в госпиталь, где пролежал 1,5 месяца. В конце марта 1945 года меня выписали.

Потом в боях на фронте мы вели огневую подготовку за крепость Данциг. Стреляли долго, чтобы как-то пробиться и поддержать войска, чтобы крепость захватить. Крепость взяли и мы приблизились к Одеру. Нам тогда надо было стрелять по левому берегу, чтобы вводить немцев в заблуждение где-то неделю. Перед тем, как прорвать оборону на Одере, ночью была организована тренировка с использованием большого количества прожекторов. Немцы думали, что русские применили оружие новое, а это были прожектора. Мы ослепили немцев. Затем наш полк был переброшен под Кенинсберг. Он был взят в начале мая. Войну закончил в Польше, в городе Лейбниц. Вот так прошла война. Уроки ее надо помнить. Мы и сейчас в очень неспокойное время живем».