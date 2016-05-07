Киев, 7 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Украинские СМИ обсуждают стоимость поездки президента Украины Петра Порошенко в Соединенные Штаты Америки. По данным телеканала «Громадьске ТВ» последняя поездка Порошенко в США обошлась украинскому бюджету в пять миллионов гривен ($200 тыс.).

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Транжира

Последний раз Порошенко был в США на саммите по ядерной безопасности. Вся поездка украинской делегации во главе с Порошенко на этот бессмысленный саммит обошлась украинскому бюджету в 5 млн гривен.

Во время поездки Порошенко остановился в отеле The Ritz-Carlton Georgetown. Одна ночь в президентском люксе этого отеля стоит $5,5 тысяч. Сопровождающий Порошенко персонал был размещен в гостинице Avenue Suites. Общие расходы на проживание составили $46,2 тысяч.

Затраты на перелет в США и обратно обошелся украинскому бюджету в 3,1 млн гривен (порядка $125 тыс.). Ещё около $8,5 тыс. пришлось потратить на аренду транспорта в США.