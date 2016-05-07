Калуга, 7 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В калужских магазинах федеральных сетей, увеличились цены на картофель (4,3% — 1,3 руб./кг), лук репчатый (5% — около 1,5 руб./кг) и капусту свежую (13% — 3,5 руб./кг). Сходные колебания цен отмечены и в других форматах торговли, сообщает сегодня, 7 мая, корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания калужского регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги.

Источник: admoblkaluga.ru

На заседании обсуждалась ситуация с ценообразованием на отдельные продовольственные товары в розничной торговле и доле продукции местных товаропроизводителей. Так, по данным мониторинга цен на продовольственные товары, с 27 апреля по 4 мая выраженные изменения цен отмечаются на товары плодоовощной группы. Между тем, дефицита продовольственных товаров на территории Калужской области в настоящее время нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков призвал владельцев торговых сетей уделять больше внимания качеству продуктов, которые попадают на прилавки магазинов области из других регионов. «Когда у недобросовестных производителей не будет возможности сбыть фальсифицированную продукцию, тогда им незачем будет ее производить», — подчеркнул Марченков.

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