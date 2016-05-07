Калуга, 7 мая, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Не успели столичные правоохранители возбудить уголовное дело в отношении владелицы приюта для животных «Эко Вешняки» Веры Петросьян за жестокое обращение с животными, как зоозащитный скандал разгорелся в лесу под Боровском между калужскими деревнями деревнями Беницы и Вишнево. Здесь, по информации независимого новостного портала Obninsk.Name, волонтеры из Москвы обнаружили в приюте «Вера» изможденных животных, томящихся в грязных вольерах.

Иллюстрация: pesikot.org

Многие из собак, по рассказам очевидцев, не могли даже самостоятельно добраться до автомобилей зоозащитников, прибывших вызволить их из «концлагеря» для животных. Также, на территории приюта найдены могильники (в том числе и свежих) с мертвыми животными. Еще в 2011 году, газета «Неделя Боровского района» рассказывала, как этот приют был совершенно случайно обнаружен местными властями, которые тогда назвали его существование под Боровском не иначе, как произволом. Удивительно, но за это время приют на картах, включая кадастровую, здесь не появился. Как получилось, что под носом у чиновников и полиции развернулась живодерня (иначе, глядя на тощих псов «Веры», и не назвать) предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, прокуратура Калужской области начала проверку по факту, обнаружения захоронения на территории приюта для животных в селе Ивановское Боровского района. К проверке привлечены специалисты территориальных органов Росреестра, Роспотребнадзора и ветеринарного надзора.

Напомним, в московском приюте для животных было найдено более 40 трупов собак и кошек. Уголовное дело по статье 245 УК ПФ («Жесткое обращение с животными») возбуждено по факту массовой гибели собак и кошек в московском приюте для животных «Эко Вешняки». Полиция проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех причастных к этому преступлению.

Напомним, 28 апреля в полицию поступила информация о смерти животных на территории благотворительной автономной некоммерческой организации «Эко Вешняки», расположенной на Аллее Первой Маевки. В подсобном помещении этого фонда полицейские обнаружили более 40 мертвых собак и кошек. Для точного установления причин смерти были назначены зоологические экспертизы. Всех выживших собак и кошек стражи порядка под расписки отдали зоозащитникам, которые настаивали, что оставшиеся обитатели приюта были вынуждены сидеть без корма, в грязных вольерах, рядом с трупами других животных.

Спустя всего несколько дней в Подмосковье вблизи деревни Комягино Пушкинского района обнаружили множество трупов домашних животных. Полиция совместно с ветеринарным надзором проводит проверку. Власти Пушкинского района не знают, откуда взялись трупы этих собак и кошек.

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