Москва, 7 мая, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В 1941 году 20-летним юношей Александр Иванович Филатов собирался поступать на юридический факультет. Однако из-за призывного возраста в институте ему отказали. Филатов был определен в зенитно-артиллерийский полк и направлен служить на Украину. Войну он встретил уже командиром отделения в Карпатских горах, на границе, близ городов Дрогобыч и Станислав. Война для молодого солдата началась не с выступления Молотова по радио, а в бою. Своими воспоминаниями о первых днях сражений он поделился с корреспондентами ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Иванович Филатов — ветеран Великой Отечественной войны

«Смертные паспорта»

Я помню все по дням. Это сложно забыть. Вам вряд ли кто-то такое расскажет. Но я это все пережил. 15 июня 1941 года нас построили и вручили «смертные паспорта». Раньше, как правило, не носили ручных часов, а были карманные. Даже в наших солдатских брюках был специальный кармашек, где хранили смертный паспорт, который представлял собой тюбик, в котором было написаны короткие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения и место, откуда призван. Поэтому солдаты и прозвали его смертным паспортом. 17 июня нас построили снова, и проверили у всех ли зашиты они в брюки. Так мы с ними и ходили.

«Нам говорили, что войны не будет»

Нам говорили, что войны не будет. Вот еще 14 июня было опубликовано сообщение ТАСС в «Правде», в котором сообщалось, что ходят неверные слухи, будто Германия собирается напасть на Советский Союз, но все это якобы вымысел. Это утверждало Политбюро ЦК ВКП (б). Я хорошо помню, что 20 июня у нас политрук проводил политбеседу для состава. Он тогда сказал, что вот есть сообщение ТАСС о том, что войны не будет и не придавайте значения, что вам выдали «смертные паспорта», так как только вчера пошел в Германию огромный состав с бензином. По договору с Гитлером мы поставляли ему горючее. Это и был признак того, что войны не будет.

«Немцы атаковали через горы»

В ночь с 21 на 22 июня я был назначен начальником караула. Мы охраняли склады и прочее. Спать было запрещено, я дежурил. В 4:15 утра налетели штурмовики, и начали бомбить и обстреливать из пулеметов наше воинское расположение. Не понимая, что происходит, я побежал в штаб дивизиона. И вот бегу, и рядом со мной по брусчатке очередь пулеметная идет. Вблизи нашего расположения была выведена в поле пехотная бригада на маневре. Нам на маневре было запрещено иметь стреляющее вооружение, мы могли держать только холостые патроны. И немцам это было хорошо известно. Так вот они и проутюжили нашу поляну, масса убитых была и раненых.

Нам говорят: как же так, зенитчики, что же вы делаете. Но поймите, на вооружении у нас были 76-мм орудия. К началу войны проводилось улучшение оружия, и нам сменили эти 76-мм орудия на 85-мм орудия. Так что у нас на вооружении были 85-мм орудия. А снаряды на складах были для 76-мм. Иначе говоря, мы не могли ни одного выстрела сделать. Я, как начальник караула, приказал стрелять по всем из винтовок Мосина устаревших. У нас автоматов не было. Мы палили по самолетам, но это же ерунда абсолютная! Немцы атаковали через горы. Но мы держались, потому что они там не могли применить танки.

В этом году Александру Ивановичу исполнится 95 лет. Свое долголетие он связывает исключительно с удачей и желает всем неиссякаемой жизненной энергии.