Москва, 7 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Известный российский художник Илья Глазунов госпитализирован в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает Life.

kremlin.ru Илья Глазунов

Сообщается, что госпитализация 85-летнего Глазунова связана с обострением хронической болезни, которой художник страдает последние годы.

Медики не берутся давать прогнозы относительно изменения состояния здоровья Глазунова, сообщает Life со ссылкой на источник в Минздраве.

Глазунов — народный художник СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации за реставрацию московского Кремля. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 1987 году он создал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.