Нью-Йорк, США, 7 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Делегация Российской Федерации при Организации Объединенных Наций воспользовалась правом вето при принятии Советом Безопасности Всемирной организации подготовленного Украиной проекта заявления для прессы об ударах по лагерям беженцев на север Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 7 мая, заявили журналистам в постоянном представительстве Украины при ООН.

Christiaan Triebert Разрушения в Сирии

Сообщается, что Россия заблокировала в Совбезе ООН проект постановления для прессы об авиаударах по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб, которые якобы произошли 5 мая.

В документе выражалось обеспокоенность сообщениями о гибели людей в лагерях для беженцев, расположенных в Сирии. В проекте заявления содержался призыв ко всем сторонам сирийского конфликта уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права и прав человека, избегать неизбирательных атак на гражданское население, а также немедленного начать расследование инцидента.

Напомним, атака на лагерь беженцев вблизи сирийского города Сармада была произведена 5 мая. В результате атаки погибли по меньшей мере 28 человек. Кто именно совершил эту атаку пока не установлено. Запад обвиняет в этом сирийские правительственные силы, официальный Дамаск это опровергает.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что никакого авиаудара по лагерю беженцев не было, как об этом трубят западные СМИ. имел место удар из реактивных систем залпового огня. Нанести его в этом районе могли только боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».