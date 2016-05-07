Москва, 7 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция праздничного Парада Победы в честь 71-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. В 2016 году парад отличает появление женского расчета и отсутствие тяжелой БМП Т-15 на базе платформы «Армата», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

По Красной площади прошли пешие парадные расчеты, проехали порядка 128 единиц техники. Завершился парад пролетом 71 самолета и вертолета. Расчеты покинули площадь под марш «Прощание славянки» в исполнении военного оркестра.